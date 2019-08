“البكوش”: سلامة يعمل لصالح فرنسا.. والسراج أدائه مخيب للآمال

المتوسط:

اتهم قال المستشار السياسي السابق للمجلس الاستشاري، صلاح البكوش، المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة بالعمل لصالح فرنسا، مشيرًا إلى أن سلامة كذب عليه شخصيًا بعد عودته من أبوظبي.

وكشف البكوش، في تصريح إعلامي، أنه كان جالسًا على بُعد كرسي واحد من سلامة، مؤكدًا أن سلامة قال له بالحرف الواحد: “إنه لم يحدث أي شيء في أبو ظبي وأن كل ما اتُفق عليه هو أنه يجب إنهاء المرحلة الانتقالية، ويجب أن نذهب إلى الانتخابات”، مضيفا أن هذا الحديث هو نفس ما كرره السراج في اجتماعاته حول طرابلس، قائلاً: “ومن ثم اكتشفنا من لودريان في المطار وهو يقرأ بيانًا بأنهم اتفقوا على حكومة، وبعد أن هجم حفتر، قال لنا السراج بأنهم اتفقوا على أكثر من ذلك، وأنه يشعر بطعنة في الظهر”.

وتابع البكوش: “يجب ألا نصدق غسان سلامة أكثر مما يمكن أن نتحقق منه من قبل أطراف أخرى محايدة، ويجب ألا يُترك له المجال لإدارة المسألة السياسية لوحده كما حدث في السابق، لأنه قال إنه سيكون هناك مؤتمر سلام وملتقى وطني تتباحث فيه جميع الأطراف الليبية، ومن ثم حدث المؤتمر الذي تباحثت فيه الأطراف الليبية في أبو ظبي، ولم يحدث في غدامس كما كان متوقعًا”.

وواصل “كلام غسان سلامة، أنه يبحث عن سلام ومفاوضات من أجل ليبيا الديمقراطية المستقرة المدنية لا يمكن الوثوق به، كما أنه لا يمكن الوثوق بكلام السراج بأنه سوف لن يتفاوض مع حفتر، وأنه لا مفاوضات قبل رجوع حفتر، ومثالاً واضحًا على ذلك: ما هو الشرط الرابع في موافقة السراج على الهدنة؟.. هو على أن تضمن البعثة الأممية هذا الاتفاق، وأن تضطلع بمراقبة أي خروقات.. فهل وافقت البعثة قبل أن يوافق السراج على الهدنة؟.. لم توافق لأنه من المستحيل ذلك.. فهو أمر يحتاج لقرار جديد من مجلس الأمن لتشكيل بعثة حفظ سلام وليست بعثة سياسية كما هو الحال الآن.. ومن ثم وافق السراج”.

وحذر البكوش من أن تاريخ السراج في الثلاث سنوات الماضية، يدعونا إلى الحيطة وأن نكون حذرين، وأن نضغط على السراج لأنه في أي لحظة يمكن أن يلتف ويرجع بنا إلى ما سبق.

وردًا على تصريحات السراج، بأن هناك من يريد إفشال الحكومة، قال البكوش، إن هذا الكلام فارغ لا يقوله أحد يعرف أ ب سياسة، فالسراج لا يمكنه التهرب من أنه لا يقدم خدمات لأن أدائه مخيب للآمال بامتياز، وعلى هذا الأساس يجب أن نستمر في الضغط عليه.

