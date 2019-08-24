بعيو: الإخوان يبتزّون والوطنيون يتفرجون

سلط الكاتب الصحفي محمد بعيو، الضوء على استغلال جماعة الإخوان لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لتحقيق أهدافهم.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “الإخوان يبتزّون والوطنيون يتفرجون” “الإخوان وملحقاتهم يعرفون أن إسقاط … فائز السراج، أو إرغامه على الاستقالة والمغادرة، يعني خسارتهم للورقة الوحيدة والأخيرة التي تغطيهم قليلاً أمام المجتمع الدولي، وسيخسرون آخر ما تبقى لهم من أوراق المناورة، لكنهم يحاولون من خلال تسليط إعلامهم ومأجوريهم الضغط عليه وابتزازه، لزيادة عدد وزرائهم وممثليهم في المؤسسات السيادية والاقتصادية، التي سيطروا منذ 2011 على الكثير منها، وآخرها مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وتعظيم منافعهم المالية من الحرب، التي أوشكت أن تنتهي بقرار دولي”.

وأضاف بعيو “لا أمان للإخوان، ولا معنى لاستمرار هذه الحرب التي يستفيدون منها وحدهم وتخسر فيها ليبيا كلها”.

وتابع بعيو “أيها الوطنيون أقول لكم بصدق، ودون مصلحة ولا منفعة ولا غاية ولا غرض إن فائز السراج، ومع كل ملاحظاتنا على أدائه، وانتقاداتنا له، يبقى الوحيد في هذه التركيبة، المستعد دائماً للتفاوض وللسلام، والميال إلى الحلول السلمية غير العنفية، والمحاور المرن الذي يمكن الالتقاء به في منتصف الطريق، والوصول معه إلى حلول،، ورغم أنه غير بارع في الخطابة والبيان، لكنه لطيف القول مؤدب عفيف اللسان، وقد أخطأ التيار الوطني غير المؤدلج عندما تركه في العراء فريسة للإخوان، الذين عاثوا في البلاد، عندما تخاذل وتخاصم الأضداد”.

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