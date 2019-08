اليوم .. انطلاق قمة مجموعة السبع وليبيا على رأس المشاورات

المتوسط:

تستقبل مدينة بياريتز الفرنسية بعد ساعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تضم في عضويتها فرنسا – وإيطاليا – واليابان – وألمانيا – وأمريكا – وبريطانيا – وكندا، حيث سيناقش قادة الدول أبرز القضايا العالمية.

ومن المتوقع أن تعود روسيا للمشاركة في القمة بعد استبعادها منها في ألفين وأربعة عشر، بسبب أزمة أوكرانيا، حيث زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاصمة باريس الأسبوع الماضي لمناقشة مشاركة بلاده في القمة، إضافة إلى توحيد الرؤى مع الجانب الفرنسي حول عدد من القضايا، وكان من أبرزها الملف الليبي .

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة “بياريتز” الفرنسية

