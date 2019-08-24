الشرطة السياحية شحات تشرع في تجنيد دفعة جديدة

شحات-العنوان

شرعت إدارة فروع الشرطة السياحية وحماية الآثار في قبول مجندين جدد تابعين لمكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار شحات.

وبدأت لجنة القبول برئاسة العقيد زايد الدرسي في استقبال ملفات الراغبين بالالتحاق بالدفعة يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي قبول المتقدمين إلى الدفعة الجديدة بناء على موافقة وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف على طلب مدير إدارة فروع الشرطة السياحية وحماية الآثار العقيد فوزي عبدالونيس.

وتعتبر هذه الدفعة هي النواة الأولي للشرطة السياحية حيث أنه لم يتم تخريج دفعات جديدة منذ تسعة سنوات ماضية.

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