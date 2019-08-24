الزائدي: هذه دلالات زيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، على زيادة مرتبات قطاع الصحة.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “زيادة مرتبات قطاع الصحة أمر محمود، لكن صدوره فجأة وبدون دراسات ولا مقدمات يعني فقط أنه ضمن محاولات الإخوان لإرشاء الليبيين” مضيفا “بمعنى آخر يبين أن السلطة الصورية في طرابلس تنهار وتحاول التشبث بالقش”.

وأردف الزائدي “الليبيون حسموا أمرهم لا للفوضى، لا للإرهاب، لا لدويلات المليشيات، لا للعبث الأجنبي معا بقواتنا المسلحة النظامية نبني ليبيا جديدة آمنة مطمئنة مزدهرة”.

وكان المجلس الرئاسي قرر زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمرافق الصحية، وفق قراره رقم (885) لسنة 2019.

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