المتوسط:

اطلع عضو اللجنة العليا للامتحانات نبيل النطاح ) صباح اليوم السبت علي سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل القاعات الامتحانية بكلية العلوم الهندسية بجامعة طرابلس وذلك لمتابعة الامور التنظيمية داخل القاعات .

وأوضح للطلبة الممتحنين بأن الوزارة اصدرت التعليمات بخصوص منع استحدام الهاتف المحمول أثناء الامتحان .

وشدد على الملاحظين بعدم السماح لدخول اي فرد غيرهم داخل القاعات والمدرجات خلال فترة الامتحان.

The post مسؤول بلجنة الامتحانات يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بقاعات كلية الهندسة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية