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مسؤول بلجنة الامتحانات يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بقاعات كلية الهندسة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اطلع عضو اللجنة العليا للامتحانات نبيل النطاح ) صباح اليوم السبت علي سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل القاعات الامتحانية بكلية العلوم الهندسية بجامعة طرابلس وذلك لمتابعة الامور التنظيمية داخل القاعات .

وأوضح للطلبة الممتحنين بأن الوزارة اصدرت التعليمات بخصوص منع استحدام الهاتف المحمول أثناء الامتحان  .

وشدد على الملاحظين بعدم السماح لدخول اي فرد غيرهم داخل القاعات والمدرجات خلال فترة الامتحان.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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