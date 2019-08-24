سلاح الجو يستهدف قوات الوفاق في الكريمية ويخلف قتلى وجرحى

أكد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامة بالجيش الليبي، أن سلاح الجو استهدف قوات الوفاق التي يترأسها أسامة الجويلي، في منطقة الكريمية.

وقال المحجوب، إن قوات الوفاق التي وصفها بـ “مرتزقة جويلي” في مقر الشركة الهندية بالكريمية تطالهم اليد الضاربة لقواتنا المسلحة سلاح الجو وتستهدفهم مباشرة وتوقع فيهم قتلى وجرحى وسيارات الإسعاف تهرع للمكان”

وكان المحجوب قد أفاد في وقت سابق أن عددا من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا يوم أمس الجمعة من تركيا، إلى مطار مصراتة عبر طيران الأجنحة للمشاركة في صفوف المجموعات المسلحة بطرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

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