تونس تحرص على عودة التسوية السياسية في ليبيا

جدد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر التأكيد على دعم بلاده لكل الخطوات التي من شأنها إيصال أطراف النزاع الليبيين إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مُؤكداً أن استقرار ليبيا وأمنها يُعتبران أولوية لدى تونس.

وجاء حديث الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بقصر قرطاج.

اللقاء الذي جاء بعد مُباحثات أجراها الجهيناوي مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، استعرض وزير الخارجية التونسي خلاله نتائج مباحثاته مع الأخير.

وتطرقت نقاشات الاجتماع إلى المواعيد والاستحقاقات الدبلوماسية القادمة لتونس من بينها المشاركة التونسية في الحوار العربي الياباني الذي من المُنتظر أن تحتضنه القاهرة، إضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في سبتمبر القادم.

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