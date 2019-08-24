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تونس تحرص على عودة التسوية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر التأكيد على دعم بلاده لكل الخطوات التي من شأنها إيصال أطراف النزاع الليبيين إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مُؤكداً أن استقرار ليبيا وأمنها يُعتبران أولوية لدى تونس.

وجاء حديث الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بقصر قرطاج.

اللقاء الذي جاء بعد مُباحثات أجراها الجهيناوي مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، استعرض وزير الخارجية التونسي خلاله نتائج مباحثاته مع الأخير.

وتطرقت نقاشات الاجتماع إلى المواعيد والاستحقاقات الدبلوماسية القادمة لتونس من بينها المشاركة التونسية في الحوار العربي الياباني الذي من المُنتظر أن تحتضنه القاهرة، إضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في سبتمبر القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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