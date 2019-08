المتوسط:

أفاد مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامةالعميد خالد المحجوب، بأن سلاح الجو نفذ أمس عدة ضربات، استهدفت مخازن أسلحة وذخائر للميليشيات في مدينة مصراتة.

وأشار المحجوب، إلى أن عددا من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا أمس إلى مطار مصراتة، عبر شركة طيران قادمين من أنقرة عبر تونس، للمشاركة في صفوف الميليشيات في طرابلس ضد الجيش.

The post قيادي بالجيش: سلاح الجو يستهدف مخازن أسلحة للميليشيات في مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية