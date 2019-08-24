5 معلومات عن مطار معيتيقة الدولي

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي مجددا اليوم السبت تعليق الرحلات بسبب تعرض المطار للقصف.

بوابة إفريقيا الإخبارية تستعرض أهم المعلومات المتعلقة بالمطار

1- مطار دولي وقاعدة جوية عسكرية ويبعد 11 كم باتجاه الشرق من قلب طرابلس.

2- يخدم رحلات الطيران الداخلية والدولية ورحلات الإسعاف الطائر هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة بعد تدمير مطار طرابلس.

3- تم بناء المطار عام 1923 من قبل إيطاليا وفي عام 1995 بدأ استخدام القاعدة العسكرية كمطار مدني.

4- بعد إسقاط الدولة عام 2011 خضع المطار لسيطرة تشكيلات مسلحة استخدمت أجزاء منه كسجون لخصومها.

5- عام 2018 تم تعليق الرحلات بالمطار عدة مرات بسبب تعرضه المستمر للقصف.

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