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5 معلومات عن مطار معيتيقة الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي مجددا اليوم السبت تعليق الرحلات بسبب تعرض المطار للقصف.

بوابة إفريقيا الإخبارية تستعرض أهم المعلومات المتعلقة بالمطار

1-   مطار دولي وقاعدة جوية عسكرية ويبعد 11 كم باتجاه الشرق من قلب طرابلس.

2-   يخدم رحلات الطيران الداخلية والدولية ورحلات الإسعاف الطائر هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة بعد تدمير مطار طرابلس.

3-   تم بناء المطار عام 1923 من قبل إيطاليا وفي عام  1995 بدأ استخدام القاعدة العسكرية كمطار مدني.

4-   بعد إسقاط الدولة عام 2011 خضع المطار لسيطرة تشكيلات مسلحة استخدمت أجزاء منه كسجون لخصومها.

5-   عام 2018 تم تعليق الرحلات بالمطار عدة مرات بسبب تعرضه المستمر للقصف.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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