بعد توقفها لساعات..عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عودة الملاحة الجوية للمطار بعد توقفها لسعات جراء تعرض المطار لقذائف.

وبينت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الشركات الناقلة ستقوم بتسيير رحلاتها كل حسب جدولها

وكان مطار معيتيقة أعلن صباح اليوم السبت تعليق الملاحة الجوية بالمطار حتى إشعار آخر بسبب سقوط قذيفة على المطار تزامن مع وصول رحلة شركة طيران البراق من اسطنبول والخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام.

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