وصول طائرة إلى ميناء معيتيقة الجوي قادمة من السعودية

أعلن مطار معيتيقة، وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية الميناء الدولي، قادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك».

يأتي هذا بعد إعلان المطار تعليق رحلاته صباح اليوم إثر تعرضه لسقوط قذيفة، لم يتسنى لـ«بوابة الوسط» التأكد منها.

اقرأ أيضا: مطار معيتيقة يعلق رحلاته إثر تعرضه لقذيفة أثناء وصول فوج حجاج

وقال بيان سابق للمطار، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، ظهر اليوم، إنه تم بدء قبول ركاب رحلات الشركات الناقلة، حسب مواعيدها ، مشيرا إلى أن تسيير رحلات اليوم عبر الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار تونس قرطاج، وشركة «الأجنحة الليبية» إلى مطار تونس- قرطاج على الرحلة رقم YL800 ، والرحلة رقم LN302 للخوط الجوية الليبية إلى تونس- قرطاج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا