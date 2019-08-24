قيادي بمصراتة يكشف حقيقة المفاوضات مع الجيش لوقف اشتباكات طرابلس

بعد أكثر من 4 أشهر على بدء الحرب التي تشهدها العاصمة طرابلس والتي أوقعت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين وعشرات الاف النازحين المشردين كشف موقع “اندبندنت عربية”، عن عقد لقاءات عدة ضمت قادة فصائل مسلحة من مصراتة وشخصيات سياسية مقربة من قيادة الجيش لبحث إمكانية وقف الحرب في جنوب طرابلس ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن هناك رغبة من قادة تلك الفصائل في الحصول على ضمانات بعدم اقتحام الجيش مدينتهم، لقاء انسحابهم من جبهات القتال في جنوب العاصمة للحديث أكثر عن هذه المفاوضات وخلفياتها ونتائجها التقينا رئيس المجلس العسكري لثوار مصراتة سابقا ووزير الجرحى الأسبق رمضان زرموح.

ما مدى صحة ما يتردد من أنباء بشأن وجود مفاوضات بين عناصر من مصراتة والجيش؟

سمعت بقيام بعض الأشخاص بالدخول في مفاوضات مع الجيش ومنهم من ذهب للمنطقة الشرقية للتفاوض ولكن يجب التأكيد على ضرورة أن يكون هناك إطار لهذه المفاوضات فإن لم تكن بتكليف رسمي من شخص أو جهة مخولة بذلك فلا قيمة لها وبالتالي لا جدوى من مفاوضات يقوم بها شخص لا يملك صفة رسمية ما يعني أن هذه المباحثات لا تخرج عن كونها جس نبض فقط لا غير.

هل صحيح أن مصراتة ترغب في الخروج من حرب طرابلس إذا ضمنت سلامة أبنائها؟

يجب أن تنتهي أسباب الحرب أولا فنحن ندعم الحل السلمي وقيام الدولة المدنية ولكن لن يتم إيقاف الحرب إلا بعد التأكيد على عدد من الثوابت منها أن يصرح الجيش بأنه سيعمد إلى الحلول السلمة وينسحب من طرابلس.

لماذا تنحدر غالبية التشكيلات المسلحة المشاركة في الحرب من مدينة مصراتة؟

لأنه يوجد في مدينة مصراتة كثافة سكانية عالية مقارنة بباقي المدن كما توجد بها قوة عسكرية وبشرية كبيرة منذ أحداث2011 بالإضافة إلى أنها تقع في المنطقة الوسطى ولكن هذا لا يعني عدم مشاركة تشكيلات مسلحة أخرى في حرب طرابلس مثل المنطقة الغربية (الزاوية وصرمان وزوارة وصبراتة) وكذلك المنطقة الوسطى الممتدة من سرت حتى الخمس إضافة إلى ترهونة.

من المخول بإعطاء أمر التفاوض بالنسبة لقوات حكومة الوفاق؟

المجلس الرئاسي بكامل أعضائه.

إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار هل تضمنون أن كل التشكيلات المسلحة التي تقاتل في صفوف قوات الوفاق سوف تلتزم؟

وقف القتال ليس هو الحل لأنه يعطي فرصة لمزيد من التحشيد وبالتالي مزيد من القتل والدمار.

وما الحل برأيك؟

انسحاب قوات الجيش وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 4 أبريل (موعد دخول قوات الجيش للعاصمة طرابلس) وإتاحة الفرصة أمام الحلول السياسية خاصة وأن البعثة الأممية كانت تسير خطوات على طريق المؤتمر الجامع الذي يهدف لتقريب وجهات النظر.

ولكن حتى قبل 4 أبريل كنا نشهد اشتباكات بين التشكيلات المسلحة الموجودة في طرابلس؟

نعم فطرابلس بها مشكلات لا ننكرها تتمثل في وجود تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الدولة لكن هذه المشكلة بسيطة ويمكن حلها.

لمَ لمْ يتم حلها منذ 8 سنوات؟

بسبب ضعف الدولة فيجب أن يتولى قيادة قوات الوفاق أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة ومدربين لحفظ أمن البلاد وليس كما نرى الآن هناك من كان نقيب وأصبح لواء.

برأيك ما الذي تحتاجه ليبيا في هذه المرحلة؟

ليبيا تحتاج إلى تفعيل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة بدون تدخلات خارجية.

لكن قطر وتركيا تقدمان الدعم لحكومة الوفاق؟ أليس هذا تدخلا خارجي؟

نعم فدائما كل طرف يبحث عن حلفاء لتقوية موقفه حتى خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية هذا ما حدث.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا