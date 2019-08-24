مجلس حكماء بنغازي يشكل لجنة أزمة لمتابعة أوضاع مدينة مرزق

بنغازي-العنوان

أعلن مجلس حكماء بنغازي وضواحيها، اليوم السبت، تشكيل لجنة أزمة تشمل 36 عضوا وذلك لمتابعة أوضاع الجنوب الليبي ومدينة مرزق بشكل خاص.

وفي بيان أطلعت عليه العنوان قال مجلس حكماء بنغازي وضواحيها أنه يشاهد ويراقب الأحداث في الجنوب الليبي وما يحدث بمدينة مرزق من تهجير ونزوح وحرق للمنازل وقتل وترهيب على أيدي المجرمين الذين لا يريدون استقرار البلاد.

وأكد المجلس أنه قرر تشكيل لجنة الأزمة برئاسة محمد الدرسي وبعضوية عدد من نازحي مرزق وحكماء بنغازي وذلك من أجل الوقوف مع أهالي الجنوب ومرزق.

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