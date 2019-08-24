رئيس النيجر : استعادة الدولة هو الحل الوحيد للأزمة الليبية

قال رئيس النيجر، محمد إيسوفو، إن بلاده تحارب على ثلاث جبهات، هى منطقة بحيرة تشاد ضد جماعة بوكو حرام، وعلى الحدود الشمالية مع ليبيا التي لم يعد لها أية سيطرة عليها، وأخيرا الحدود الغربية مع مالي ضد التنظيمات الإرهابية والإجرامية.

وأوضح إيسوفو في مقابلة مع مجلة جون أفريك الفرنسية، أنه لا يوجد سوى حل واحد للأزمة الليبية، وهو استعادة الدولة، معتبرا أن هذا الهدف يجب أن يكون هو الأولوية الملحة في الوقت الراهن قبل مسألة إجراء الانتخابات، مشددا على أنه يقف إلى جانب ليبيا، وسيمنح دعمه الكامل للشخص الذي سيستعيد الدولة الليبية من براثن الفوضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا