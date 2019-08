المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لإدارة مطار معيتيقة الدولي، بأنه تم استئناف الحركة، في الوقت الذي ستقوم فيه الشركات الناقلة بتسيير رحلاتها كل حسب جدولها.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنهم سوف يقوموا بنشر إقلاع الطائرات لوجهاتها بشكل كامل.

