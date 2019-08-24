النشرة الوبائية: 4 حالات طفح جلدي و7 سعال ديكي و6 سحايا

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، «النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة» للأسبوع الـــ33 في الفترة من 12 أغسطس وحتى 18 أغسطس.

وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن الأسباب الرئيسية للأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهال.

وبحسب النشرة الوبائية، فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 4 حالات، بينما بلغت حالات السعال الديكي 7 حالات، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 6 حالات، وحالة واحدة فقط شلل رخو حاد.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، أوضحت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 34 حالة إسهال مدمي، و31 حالة متلازمة يرقان، بينما تم تسجيل 52 حالة ليشمانيا عن الأمراض الجلدية.

وأوضحت الإدارة في ختام نشرتها أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة.

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