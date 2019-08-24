الهلال الأحمر فرع الساحل ينظم دورة إسعافات أولية لفرق الإنقاذ داخل المصائف

طلميثة-العنوان

ينظم الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل دورة إسعافات أولية لفرق الإنقاذ داخل المصائف بمدينة طلميثة، وستستمر الدورة لتستهدف كافة المصائف داخل بلدية الساحل.

وقال مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي فرع الساحل بوبكر العقيلي “بأن الدورة والمناورات التي قام بها المتطوعين هي لتطوير وتنشيط قدرات المتطوعين على سرعة الاستجابة خلال الحوادث وكيفية التعامل معها.

وأضاف العقيلي أن الدورة استهدفت فرق الإنقاذ داخل المصائف لتعريفهم بالطرق الصحيحة للإسعافات الأولية لـ”إنقاذ الغريق” وذلك للمساهمة في الحد من حالات الوفاة أثناء عملية الإنقاذ.

يشار إلى أن الدورة شملت تطوير العناصر المتطوعة بفرع الساحل في الإسعافات الأولية “الإنقاذ، والكسور، والحروق” وانتشال الجثث.

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