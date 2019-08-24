بالأرقام.. واردات ليبيا من السيارات والمواشي لشهر (7)

كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك ومدير المكتب الإعلامي فيها الرائد فهمي الماقوري عن واردات ليبيا من السيارات والأغنام والأبقار في موانئ مصراتة وبنغازي وطرابلس خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الماقوري في تصريحات لـ218 أن ميناء مصراتة تصدر قائمة أكبر الموانئ الليبية استقبالا للسيارات المستوردة إذ بلغ عددها 161,171 سيارة.

كما شملت البيانات ميناء بنغازي الذي استقبل 9,078 سيارة خلال شهر يوليو الماضي، وبحسب الماقوري فإن بيانات السيارات في ميناء الخمس ما زالت تحت الحصر.

وأشار الناطق باسم مصلحة الجمارك إلى أن ميناء مصراتة استقبل في يوليو 174,117 رأس غنم بالإضافة إلى 249 رأسا من الأبقار.

واستقبل ميناء الخمس في نفس الفترة 36,908 رأس غنم و 856 رأس بقر بالإضافة لـ 1,246 رأس عجل.

وحول عمليات التهريب التي تطال السيارات الموردة أكد الماقوري أن المصلحة في الوقت الحالي لا تملك أي معلومات حول تفاصيل وبيانات عمليات التهريب.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أوضح في بياناته الحديثة أن إيرادات مصلحة الجمارك خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 190.4 مليون دينار.

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