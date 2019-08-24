صور.. وصول حجاج منطقة الجبل الأخضر إلى مطار طبرق

وصلت ليلة أمس لمطار طبرق الدولي، طائرة الخطوط الجوية الليبية، وعلى متنها أكثر من 250 حاجا، من المناطق الممتدة من إمساعد شرقا إلى درنة غربا حتى الجغبوب جنوبا.

وقال الدكتور سعد جاب الله، مدير عام المطار، اليوم السبت، لـ«بوابة الوسط» إن المطار استقبل رحلة الحجاج التابعة لمنطقة الجبل الأخضر «ب» التي تقل 257 حاجا من مناطق طبرق وما جاورها، وهي الرحلة الأولى التي يستقبلها المطار بعد صيانة مهبطه بالمجهودات الذاتية من قبل أهل الخير.

وأضاف جاب الله أن إدارة المطار شكلت فرقا أمنية وفنية لمتابعة الرحلة واستقبال الحجاج بصورة جيدة والجميع كان في الموعد رغم الازدحام الشديد الذي شهده المطار من قبل ذوي الحجاج.

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تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي قام رجلا الأعمال، عبد البارئ أرواق الكحاشي، وأشرف شعبان، من مجمع طبرق الصناعي، بالتبرع لصيانة مهبط المطار مجانا وبمواصفات خاصة وبإشراف مكتب المهابط والساحات بالمطار.

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