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تعليم الوفاق: منع استخدام الهاتف المحمول أثناء الامتحانات

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام عضو اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق نبيل النطاح بجولة اليوم السبت لتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل القاعات الامتحانية بكلية العلوم الهندسية بجامعة طرابلس وذلك لمتابعة الأمور التنظيمية داخل القاعات.

وبين المكتب الإعلامي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن النطاح أكد للطلاب أن الوزارة أصدرت التعليمات بخصوص منع استخدام الهاتف المحمول أثناء الامتحان مشددا على الملاحظين بعدم السماح لدخول أي فرد غيرهم داخل القاعات والمدرجات خلال فترة الامتحان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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