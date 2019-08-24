6718 عدد المترددين على العيادات التخصصية بمستشفى الهواري

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن حصيلة أعداد المترددين على العيادات التخصصية بمستشفى الهواري العام بنغازي منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه بلغ عدد المترددين على العيادات التخصصية بالمستشفى بلغ 6718 شخص.

أن قسم “سي تي إسكان” صورة مقطعية قدم خدمات لـ 2278 شخص فيما قدم قسم الموجات فوق الصوتية “صورة تلفزيون” خدمات لـ 2992 شخص.

وأوضحت الوزارة أن قسم الاشعة السينية “صورة اشعة عادية” قدم خدمات لـ 4269 مريض فيما قدم قسم الخصوبة والمساعدة على الانجاب خدمات لـ 3094 شخص بينما قدم قسم العلاج الطبيعي الخدمات لعدد 3642 شخص فيما تردد على معمل التحاليل خدمات لعدد 4508 شخص مترددين قدمت لهم خدمات طبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا