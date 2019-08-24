وليامز لصنع الله: المؤسسة هي الوحيدة التي يحق لها بيع النفط الليبي

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث الحاجة إلى استثمار وطني في قطاع النفط للحفاظ على الإنتاج الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات المؤسسة الموازية لتصدير النفط في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة الأمنية مؤكدة مجددًا أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليًا والذي لديه الحق في بيع النفط الليبي.

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