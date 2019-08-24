الكشف عن توتر العلاقة بين الإخوان والسراج

سلط عضو مجلس النواب سعيد امغيب الضوء على العلاقة بين تيار الإخوان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “إعلام الأخوان المسلمين يهاجم فايز السراج الآن لماذا؟” موضحا أن “الخلاف بين تنظيم الإخوان المسلمين ورئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج كانت بدايته، تصريح وزير خارجيته محمد سيالة بخصوص الجيش عندما صرح ان المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي المكلف من البرلمان الليبي، منذ ذلك الوقت وتنظيم الإخوان المسلمين في ما يسمى المجلس الاستشاري للدولة حاولوا إجبار السراج على تغيير سيالة ولكن العمل الدبلوماسي الكبير الذي كان يقدمه سيالة بحكم خبرته وعلاقاته التي اكتسبها إبان نظام القذافي منع السراج الذي اقنع جماعة الإخوان المسلمين بعدم التفريط فيه لذلك وافق الإخوان على تأجيل موضوع سيالة إلى أن يستقر الوضع الأمني في العاصمة طرابلس”.

وأضاف امغيب “اليوم وبعد أن تخلى العالم عن فايز السراج وعن دعم حكومته وقد وصلت رسائل للسراج بهذا الخصوص حاول السراج المرتبط باتفاقيات دولية أن يخرج من المشهد السياسي الليبي بشئ من حفظ ماء الوجه وقد يكون ذلك بتوجيهات من بعض الدول التي كانت السبب في وجوده رئيساً للمجلس الرئاسي مبيناً لجماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر أن العالم حسم أمره بخصوص المعركة في طرابلس وأنه من الأفضل التنازل المؤلم لكي يخرجوا من المشهد السياسي بشكل مشرف ولكي يتم تسليم السلطة بشكل سلمي يسمح بالحفاظ على بعض المكاسب التي تحققت لهم وشرعية بعض العقود التي وقعت مع بعض الدول”.

وتابع السراج “بالتأكيد هذا الأمر لم ولن يعجب الإخوان المسلمين المتمسكين بالسلطة لآخر لحظة والذين لا يريدون أن يفرطوا في فايز السراج كواجهة سياسية اعترف بها العالم ولكنهم يريدون أن يغيروا الوزارات لكي تصبح كلها تحت أيديهم وسيطرتهم وأول هذه الوزارات وزارة الخارجية وهذا ما رفضه فايز السراج مما دفع إعلام الإخوان المسلمين لشن هذا الهجوم عليه الآن مع أنهم شركاء في معركة تبين للسراج الآن أنها خاسرة”.

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