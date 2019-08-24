حملة لإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة في أبوسليم

انطلقت اليوم السبت في بلدية أبو سليم بالعاصمة طرابلس حملة إزالة اللوحات الاعلانية الموجودة وسط الطرقات العامة والغير مرخصة والمنتشرة بشكل عشوائي في المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية أبو سليم أن حملة إزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة بدأت بالطريق المزدوجة بمحلة صلاح الدين خلف حي ناصر امتداداً للمنطقة الواقعة خلف المجمع الصحي حتى الطريق الرئيسي لحديقة الحيوانات بمحلة باب السلام.

وأوضحت البلدية أن الحملة ستتواصل لتشمل جميع الطرق الرئيسية بـبلدية أبوسليم وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص.

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