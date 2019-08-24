اخبار ليبيا الان

حملة لإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة في أبوسليم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انطلقت اليوم السبت في بلدية أبو سليم بالعاصمة طرابلس حملة إزالة اللوحات الاعلانية الموجودة وسط الطرقات العامة والغير مرخصة والمنتشرة بشكل عشوائي في المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية أبو سليم أن حملة إزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة بدأت بالطريق المزدوجة بمحلة صلاح الدين خلف حي ناصر امتداداً للمنطقة الواقعة خلف المجمع الصحي حتى الطريق الرئيسي لحديقة الحيوانات بمحلة باب السلام.

وأوضحت البلدية أن الحملة ستتواصل لتشمل جميع الطرق الرئيسية بـبلدية أبوسليم وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك