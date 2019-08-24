الوطنية للنفط تجدد التأكيد على دعوتها لزيادة رواتب قطاع النفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، من أجل التأكيد على أهمية تنفيذ القرار رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013، والذي ينص على الزيادة في مرتبات عمال قطاع النفط والغاز بنسبة 67 بالمئة وذلك بناء على المقترح الذي قدمه مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط للحكومة انذاك.

من جانبه اكد السراج تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار اليه والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع وصبرهم خلال السنوات الماضية نظرا للظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار.

وتم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بين المجلس الرئاسي و المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية لبحث آليه تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط بنسبة 67 بالمئة.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال لقاء منفصل جمعه بالمجلس الرئاسي، على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط والتزام المؤسسة بزيادة عائدات النفط الوطنية من أجل توفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع إعادة الأعمار في جميع أنحاء ليبيا. وأكد صنع الله، على أهمية حصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية تشغيلية واستثمارية إضافية من أجل رفع الإنتاج وزيادة العوائد المالية.

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