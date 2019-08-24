انطلاق الامتحانات في جامعتي المرقب والجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الوطنية للنفط تجدد التأكيد على دعوتها لزيادة رواتب قطاع النفط
تم النشر منذُ 38 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
حملة لإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة في أبوسليم
تم النشر منذُ 39 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
وصول طائرة الحجاج إلى مطار طبرق على متنها 251 حاجا
تم النشر منذُ 42 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
ترامب: على الشركات الأمريكية البحث عن بديل للصين وأن تنقل جميع أعمالها إلى الوطن
تم النشر منذُ 44 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
أضف تعليقـك