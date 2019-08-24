المستشار بوشناف يبحث سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية

ليبيا – بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف خلال اجتماع عقده في مقر مديرية أمن بنغازي سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية سير عمل المصلحة والحلول الممكنة التي تكفل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة على جوازات السفر بكل سهولة ويسر.



كما بحث المجتمعون إمكانية إصدار وثائق سفر مؤقتة للمرضى وجرحى القوات المسلحة بالتنسيق مع جمهورية مصر بما يكفل تلقيهم العلاج اللازم خاصة مع بعض الحالات الحرجة لحين إيجاد حل جذري ينهي المشكلة.



وتناول الاجتماع آليات تنظيم العمل بالمنظومة الأمنية الموحدة بحيث تضمن الكشف عن المطلوبين جنائيا بأحكام قضائية دون تسييسها واستخدامها خارج نطاق القضاء والقانون.



وأصدر وزير الداخلية تعليماته المشددة بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن حصول المواطنين على جواز السفر وكذلك ضمان حرية التنقل والسفر لهم وفقا لما يكفله القانون والإعلان الدستوري.



كما شدد على أن تقييد حرية السفر لا تتم إلا بناء على حكم قضائي، مؤكداً على ألا تستخدم المنظومة الأمنية في أغراض سياسية من شأنها تتبع النشطاء والمسؤولين خاصة في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

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