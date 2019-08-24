صنع الله وستيفاني وليامز يُناقشان “مكافحة تهريب النفط”

العنوان_طرابلس

ناقش رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله اليوم السبت، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، الإنتاج الحالي للنفط ومكافحة طرق بيعه خارج قنوات المؤسسة.

ونشرت البعثة الأممية عبر حسابها في تويتر، تفاصيل اللقاء الذي بحث أيضا دور الأمم المتحدة في مكافحة المحاولات التي تسعى إلى تصدير وبيع النفط بعيدًا عن المؤسسة الوطنية المخولة بذلك.

وأكدت نائبة الممثل الخاص “أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط الأمر الذي يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن”. وجددت وليامز تأكيدها بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا والمخول ببيع النفط الليبي

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