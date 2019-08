السيسي يناقش الملف الليبي خلال مشاركته في قمة الدول السبع

يناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الملف الليبي والتحديات التي تواجه وصول ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، خلال مشاركته في قمة السبع الكبار .

ووصل السيسى، اليوم السبت، إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة فى اجتماعات قمة مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى، للعام الجارى، حيث تترأس فرنسا الاجتماعات لهذا العام، بعد أن ترأسته كندا العام الماضى، وتسلم فرنسا الرئاسة العام المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.

