منفور: سلاح الجو لم ينفذ أي غارة جوية على أي سيارة في منطقة السواني

نفى آمر غرفة عمليات القوات الجوية، التابعة للقيادة العامة، اللواء محمد منفور، تنفيذ أي غارة جوية على أي سيارة في منطقة السواني.

وأضاف منفور في تصريح لقناتنا، أن المعاينة الأولية للصور الواردة من موقع الحادث تشير إلى تعرض السيارة لتفجير أو إصابة بمقذوف أرضي في جانبها الخلفي الأيسر، وهو ضرر لا يمكن أن تسببه قنابل وصواريخ الطيران إطلاقا.

وفي سياق متصل أفاد اللواء منفور بأن سلاح الجو نفذ عدة ضربات استهدفت في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم معسكر الكيمياء بتاجوراء، إضافة إلى ضربات أخرى استهدفت ثلاث عربات مسلحة بمنطقة السبيعة، وسيارة مصفحة في غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا