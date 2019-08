تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، شركة الخدمات العامة للنظافة بالمدينة، حيث أطلع على أوضاع الشركة، والإمكانات التي تحتاجها لتقدم خدماتها لكافة أحياء طبرق وما جاورها .

وكان في استقبال رئيس المجلس مدير الشركة المهندس عمر طيب، والعاملون فيها.

