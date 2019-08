كرم مجلس حكماء ليبيا في حفل أقامه ببلدية اجخرة، مجلس أعيان وحكماء مدينة اجخرة، والمجلس الأعلى لقبيلة الزوية، والمجلس التسييري لبلدية اجخرة، نظير ما قدموه من دعم وترحيب لاحتضان ملتقى القبائل الليبية، الذي عقد في اجخرة في وقت سابق.

وحضر حفل التكريم رئيس وأعضاء مجلس حكماء ليبيا، ولفيف من أهالي بلديات الواحات والحكماء والأعيان.

