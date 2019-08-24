اتحاد “النفط والغاز” يمنح مهلة لزيادة المرتبات

أمهل اتحاد قطاعي عمال النفط والغاز في ليبيا المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة المالية، أسبوعا لتنفيذ قرار زيادة المرتبات الصادر في أكتوبر عام 2013.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم السبت، إنه على استعداد لتصعيد الموقف في حال عدم تنفيذ القرار خلال الفترة المحددة، وأنه سيصدر بيانا آخر لن يكون فحواه مرضيا لمؤسسات الدولة، حسب تعبيره، دون تقديم إيضاحات أخرى.

وأكد الاتحاد أن عمال النفط والغاز في ليبيا يتعرضون دائما لحالات اعتداء متكررة من قبل مسحلين فضلا عن الأخطار البيئية، مشيرا إلى أن المليارات التي صرفت هذا العام جاءت بقرارات ارتجالية وغير مدروسة من المجلس الرئاسي.

ودعا البيان إلى اتخاذ قرار بقبول تنفيذ زيادة مرتبات العالمين خلال الاجتماع المرتقب خلال هذا الأسبوع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

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