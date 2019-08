بعد إغلاق لثلاثة أشهر .. جامعة طبرق تفتح أبوابها الثلاثاء

المتوسط

تفتح جامعة طبرق أبوابها الثلاثاء المقبل بعد توقف دام لنحو 3 أشهر.

وأوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أن الافتتاح جاء بعد جهود من رئيس المجلس التسييري وحكماء ومشائخ طبرق وكل الأطراف التي ساهمت في افتتاحها.

وكان مجموعة من الشباب المسلحين في مدينة طبرق، قاموا بإغلاق في 25 مايو الماضي، مقار الإدارة العامة وكليات الجامعة بالمدينة، اعتراضًا على تعيين رئيس جديد للجامعة من قبل الحكومة الموقتة، خلفًا للرئيس السابق، الدكتور عبدالعزيز بوحليقة.

وفي 7 أغسطس الماضي، توصل المجلس التسييري ومجلس الحكماء ببلدية طبرق إلى اتفاق جرى بموجبه إعادة فتح جامعة طبرق المغلقة منذ أكثر منذ نحو 3 أشهر.

