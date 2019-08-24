“شمال أفريقيا” يدعو التجار لاستلام السيولة

دعا مصرف شمال أفريقيا عملاءه التجار وأصحاب المحلات وجميع أصحاب النشاطات التجارية ممن يمتلكون نقاط بيع مربوطة بحسابات في المصرف، للتوجه إلى الفرع الرئيسي في منطقة الظهره ليتمكنوا من استلام جزء من السيولة النقدية.

وأوضحت إدارة المصرف في إعلان نشرته بحسابها في “فيسبوك”، أن التجار سيستلمون ما نسبته 30 في المائة من إجمالي مبيعاتهم للمواطنين خلال الفترة الماضية.

ويعد المقر الرئيسي لمصرف شمال أفريقيا في منطقة الظهرة من أكبر الفروع العاملة في طرابلس، حيث تعتمد عليه إدارة المصرف لإتمام بعض المعاملات.

وكان مصرف شمال أفريقيا أعلن الأسابيع الماضية لعملائه التابعين لفروع قصر بن غشير ووادي الربيع وصلاح الدين الواقعة في نطاق الاشتباكات عن إمكانية سحب مدخراتهم من الأموال عن طريق الفرع الرئيسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية