زراعة أربطة لشاب في بنغازي بعد تعرضه لإصابة خطيرة

نجح فريق أطباء العظام بمركز بنغازي الطبي في إجراء عملية جراحية لشاب يبلغ من العمر 27 سنة بعد أصابته بإصابة رياضية خطيرة نتج عنها قطع في الأربطة وتقطيب الغضروف الهلالي .

وأوضح المركز أنه تمت زراعة الأربطة وزراعة رباط صليبي من خلال جزء من الأوتار الخلفية للرجل، وتكللت العملية بالنجاح وإعطاء المريض فترة علاج طبيعي لا تقل مدتها عن 9 أشهر يتم من خلالها تأهيل الحالة وتدريبها لإعادة ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز، فقد تم خلال الفحوصات التي قام بها أطباء جراحة العظام وصور الرنين المغناطسي وصور الأشعة تبين أن الإصابة أدت إلى تمزق الرباط الصليبي الأمامي وتمزق بالغضروف الهلالي الجانبي الداخلي، وتورم بالركبة المصابة، وعدم ثباتها نتيجة لذلك تقرر إجراء العملية الجراحية له .

ومن جانبه، صرح الاستشاري ورئيس قسم جراحة العظام الدكتور مصطفي الفاضلي “قمنا بزراعة الأربطة وتقطيب الغضروف الهلالي وزراعة رباط صليبي له من خلال جزء من الأوتار الخلفية للرجل، حيث تكللت العملية بالنجاح ويحتاج المريض للمكوث يوم واحد فقط بالمركز وإتمام فترة علاجه الطبيعي ليتم تأهيله وتدريبه لإعادة ممارسة حياته بشكل طبيعي.

الفاضلي أعرب “نحن بقسم العظام نحتاج إلى زيادة السعة السريرية أكثر حيث إن عدد الأسره محدود وهي تعرقل سير دخول الحالات، إلا إنه رغم هذا النقص فالقسم يقوم بعمله على أكمل وجه بفضل الله وبمجهودات الطاقم الطبي المتميز فيه .

