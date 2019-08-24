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النائب العام يُفرج عن المحطة 331 في برد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر النائب العام الإفراج عن محطة الوقود 331 في بدر بمنحها الشحنة الأولى من الوقود بعد أن هُجرَت لقرابة نصف عام، وانتظار أهالي المدينة لإعادة افتتاحها.

وباشر صاحب المحطة بتعبئتها وفتح أبوابها، لتشهد المنطقة القريبة منها طوابير طويلة لكن منظمة وسلسة على طول الطريق بالمنطقة، إضافة إلى ازدحام كبير من قبل المواطنين الذين لطالما انتظروا قدوم هذه الشحنة التي كلفتهم الكثير جراء انقطاعها الذي دفعهم لشراء الوقود من السوق السوداء بأسعار باهظة الثمن.

وأجرى منسق لجنة الأزمة للوقود والغاز بالجبل وباطن الجبل أبوالقاسم عبدالله مليحة زيارة مفاجئة لمحطات المنطقة، ومن بينها محطة 331 بدر ليطمئن على سير العمل فيها، وأعرب عن إعجابه بالتنظيم الحاصل من قبل صاحب المحطة.

فرحة المواطنين سواءً في برد أو غيرها من المناطق بوصول الوقود هي أبسط حقوق الليبيين إلا أنها أصبحت في الوقت الراهن أقصى أمنياتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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