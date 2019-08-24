شاب ليبي يكتشف ثغرة في نظام تشغيل أجهزة أبل

لم يعجز الشاب الليبي أحمد الديب ابن مدينة بني وليد من وضع بصمة في عالم التقنية والشبكات وأنظمة الأمان، بعد اكتشافه لثغرة في نظام تشغيل ios 12.4 الذي أصدرته شركة أبل مؤخرا.

وبعد محاولات وتجارب عديدة قام بها الديب سعيا لتسجيل اسم عربي في اكتشاف الثغرات، وذلك عبر الجيلبريك وهي عملية تهدف لكسر الحماية التي تفرضها شركة أبل على أجهزته، تمكن من العثور على ثغرة في نظام تشغيل ios 12.4.

الاكتشاف ساهمت في وصول الديب إلى مجتمع المطورين والمكتشفين بعد اجتهاده في إثبات وجود الثغرة أمام خبراء العالم.

وبذلك يعتبر الديب مثالا لكافة الشباب الليبيين في مواصلة شغفهم بأعمالهم التي يستطيعون من خلال الإبداع وتسجيل النجاحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا