الهلال الأحمر البوانيس يقدم مساعدات للعائلات النازحة من مدينة مرزق

قدمت شعبة الهلال الأحمر الليبي فرع البوانيس أمس بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي البوانيس، مساعدات للعائلات النازحة من مدينة مرزق والموجودة بمناطق البوانيس وتمنهنت وسمنو والزيغن.

وتمثلت المساعدات المقدمة إلى الأسر النازحة في العديد من أصناف السلع التموينية والغذائية، هذا وبلغ عدد الأسر النازحة إلى مناطق البوانيس حتى مساء الجمعة سبعا وعشرين أسرة، موزعة على مناطق البوانيس الثلاث.

من جهتها تسعى شعبة الهلال الأحمر الليبي البوانيس إلى توفير جميع احتياجات الأسر النازحة خلال الأيام القادمة.

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