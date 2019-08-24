افتتاح قسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي

افتتح وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى اليوم السبت قسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي بسعة تصل إلى 18 سرير موزعة على 3 حجرات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه جرى صيانة قسم العناية وتجهيزه بأجهزة حديثة ومتطورة بعضها يستخدم لأول مرة داخل المستشفيات في ليبيا ولا تتوفر أيضًا في بعض دول الجوار.

وقال مدير عام المستشفى البهلول بن رمضان إن القسم شهد أعمال صيانة جذرية وتجهيز كامل لم تحدث منذ أكثر من 10 سنوات مؤكدا أن وكيل عام وزارة الصحة أصدر تعليمات تقضي باستقطاب العناصر الطبية المساعدة المتخصصة للعمل داخل القسم من خلال منحهم مقابل عمل مجزي.

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