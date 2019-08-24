داخلية المؤقتة والهيئة العامة للاتصالات تبحثان تطوير العمل الفني

نظمت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة اجتماعا موسعا مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بدعوة من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وحضور رئيس الهيئة المهندس مراد الشكري.

وناقش الاجتماع الذي حضرته قيادات أمنية وعسكرية وقضائية آليات التعاون بين الوزارة والأجسام والإدارات التابعة لها من جهة، والهيئة من جهة أخرى، في دعم الشؤون الفنية بمختلف وحدات وزارة الداخلية تقنيا، وكذلك تفعيل وتطوير منظومات كاميرات المراقبة في بنغازي وغيرها من المدن، بحيث تغطي كافة المساحات والطرق لضمان تتبع الجناة والمجرمين على مدى اليوم والساعة، بما يكفل عدم إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للعدالة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة لحصر المشاكل الفنية وتنظيم الترددات الممنوحة للشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول المناسبة لها لتتوافق مع التقنيات الحديثة التي عززت وزارة الداخلية أجهزتها الفنية بها.

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