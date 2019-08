بعد توقفها لساعات.. استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة

استُؤنفت الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس السبت بعد تعليقها لعدة ساعات إثر سقوط قذيفة صاروخية بالتزامن مع وصول رحلتين من اسطنبول والمدينة المنورة، بدون أن يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية.

وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك “تعليق الملاحة الجوية بالمطار حتى إشعار آخر، نتيجة تعرضه لقذيفة”. لكنّها عادت بعد عدة ساعات من توقف حركة الملاحة وأعلنت في بيان استئناف الرحلات الجوية من المطار الواقع في شرق طرابلس.

