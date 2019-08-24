داخلية المؤقتة تبحث تطوير المنظومات الأمنية في بنغازي

العنوان_بنغازي

التقى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف مع مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مراد الشكري.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المديرية بحث آليات التعاون بين الوزارة والأجسام والإدارات التابعة لها من جهة، والهيئة من جهة أخرى، في دعم الشؤون الفنية بمختلف وحدات وزارة الداخلية تقنيا، وكذلك تفعيل وتطوير منظومات كاميرات المراقبة في بنغازي وغيرها من المدن، بحيث تغطي كافة المساحات والطرق لضمان تتبع الجناة على مدى اليوم والساعة بما يكفل عدم إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للعدالة.

واتفق المشاركون في الاجتماع الذي يأتي ضمن خطة التطوير الاستراتيجي للوزارة، على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وممثلي الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والتقنية.

وتهدف اللجنة لحصر المشاكل الفنية وتنظيم الترددات الممنوحة للشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول المناسبة لها لتتوافق مع التقنيات الحديثة التي عززت وزارة الداخلية أجهزتها الفنية بها.

ووجه وزير الداخلية خلال الاجتماع بتعيين مهندسين وفنيين مختصين في تقنية المعلومات لصالح وزارة الداخلية لتعزيز قدرتها الفنية في هذا المجال.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للخطة الأمنية المشتركة، بتفعيل البوابات الإلكترونية للمداخل السبع لبنغازي كخطوة أولى وتفعيل كافة كاميرات المراقبة في بنغازي مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت خوات لتعزيز الأمن بمختلف مدن ومناطق سيطرة الحكومة المؤقتة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة؛ ضمانا لتعزيز الأمن والأمان في البلاد.

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