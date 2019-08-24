اخبار ليبيا الان

الجطلاوي: سلامة عرقل جهود مجلسي النواب والدولة لحل الأزمة السياسية الراهنة

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – يرى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 كمال الجطلاوي أن الأفضل هو العودة إلى تنفيذ حرفي للإتفاق السياسي للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا.

الجطلاوي إتهم المبعوث الأممي غسان سلامة في تصريح لـ” أصوات مغاربية” بعرقلة جهود لجنتي الحوار في مجلسي النواب والدولة والاعتماد على أطراف أخرى بينها “حفتر” (القائد العام للجيش المشير جفتر).

وقال إن هناك تنسيق مع سلامة لتقسيم حكم طرابلس بين إيطاليا وفرنسا، معتقداً أن السراج وحفتر وسلامة كانوا سبباً في “الصراع الدامي” بالعاصمة طرابلس وتعقيد المشهد حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • .انت حمار ياجهلاوى فالسبب فى الدماء التى سالت هو الحيوان صوان رئيس حزب الندالة والغباء الاخوانى الذى اعترف مؤخرا بانه طلب من حكومة السراج العمل بدون موافقة مجلس النواب وهذا بداية المشكلة لانه لو تم التوافق على الحكومة ونالت ثقة البرلمان وتوحدت المؤسسة العسكرية عقب اجتماعات القاهرة التى وصلت لمرحلة متقدمة واجهضها الخوان لانهم لا يربدون وجود جيش وطنى فليس فى صالحهم لان معناه اجراء انتخابات واستبعادهم من السلطة ولن يتكنوا من البقاء فيها الا على اشلاء الشعب الليبى وهم اكثر المستفيدين من الفوضى فهم يصبوا البنزين على المعركة لتظل مشتعلة ويقبضوا الثمن من قطرائيل

    رد