تعليم الوفاق: توفير شفرات اتصالات جديدة لطلاب الثانوية بهذه المناطق

دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق مندوبي مراقبات التعليم بعدد من المناطق إلى التوجه لمركز المعلومات والتوثيق لاستلام الشفرات الجديدة الخاصة بطلاب مرحلة الشهادة الثانوية وتسليمها لهم.

وأعلنت لجنة المعلومات والاتصالات بالوزارة أنها تسلمت شفرات اتصال جديدة خاصة بطلبة الشهادة الثانوية بمراقبات تعليم “أبو سليم، حي الأندلس، قصر بن غشير، زليتن، عين زارة، سوق الجمعة، تاجوراء، الماية، السواني، الجميل، زوارة، جنزور، الزاوية المدينة، غريان، طرابلس المركز، الجوش، صبراتة، الخمس”.

وكان مدير عام مركز التوثيق والمعلومات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق يوسف ابوزويدة قال إن الهدف من توزيع الشفرات على الطلاب هو تسهيل عملية الاتصال والتواصل بين الطلبة والوزارة وتزويد الطلبة بالبيانات والمعلومات الكافية حول مواعيد وأماكن ونتائج الامتحانات وتقديم الدعم النفسي والإرشاد لهم طيلة فترة الامتحانات، لافتا إلى أن هذه المبادرة المجانية من شركة المدار الجديد تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الوزارة والشركة في التاسع من شهر أبريل الماضي

وأشار أبوزويده إلى أن من أهم مزايا الشفرات الخاصة بالطلبة هي منح الطالب 30 دقيقة صوت و50 رسالة قصيرة مجانا شهريا، بالإضافة إلى أن تكلفة المكالمة بين مشتركي الباقة هي 40 درهم للدقيقة، فضلا عن عدم تحديد تاريخ معين لانتهاء الصلاحية وأنها تظل صالحة مدى الحياة إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى الخاصة بالطالب.

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