ويليامز: مؤسسة النفط الكيان الوحيد الذي لديه الحق في بيع النفط الليبي

ليبيا – ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط مصطفى صنع الله مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز الحاجة إلى استثمار وطني في قطاع النفط للحفاظ على الإنتاج الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

ويليامز أكدت بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” على أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات ما وصفتها بـ”المؤسسة الموازية” لتصدير النفط في انتهاك لقرارات الأمن للأمم المتحد حسب قولها.

وإعتبرت أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دولياً الذي لديه الحق في بيع النفط الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية