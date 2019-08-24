حملة لطلاء أرصفة طريق البحر في سرت

أعلنت بلدية سرت تواصل الحملة المجتمعية لطلاء أرصفة طريق البحر التي يقوم بها شباب سرت.

وبينت بلدية سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تدعم حملة طلاء أرصفة طريق البحر المقامة برعاية فوج كشافة سرت وبمشاركة فوج الكشاف وشباب الحي رقم 2 وشباب جمعية المستقبل.

وفي سياق منفصل أعلنت بلدية أبو سليم الشروع في أعمال تعبيد الطريق الرابط بين الإشارة الضوئية طريق المطار والإشارة الضوئية الجبس المزدوجة.

وأوضحت البلدية أن أعمال تعبيد الطريق تأتي في إطار التعاون بين بلدية ابوسليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتفعيل المشاريع المتعاقد عليها مسبقاً مما يساهم في حل المختنقات المرورية بداخل النطاق البلدي.

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