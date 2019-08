تنسيقية أسر الشهداء تعقد لقاء ختامي وتقييمي لموسم الحج

المتوسط

عقد رئيس تنسيقية أسر الشهداء وبعض من أعضاء اللجنة مع رئيس مكتب حجاج ليبيا لقاء اختتامي وتقييمي لموسم الحج للعام 2019 م.

وعبر رئيس البعثة عن امتنانه ونجاح تنسيقية أسر الشهداء والمبتورين في اداء مهامها ومدى التعاون بين الهيئتين وعبر عن شكره لرئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين على التعاون المشترك، وتم الاتفاق على عقد لقاءات للتواصل بين الطرفين اثناء الوصول إلى أرض الوطن .

