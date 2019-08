المتوسط

قرر النائب العام الإفراج عن محطة الوقود 331 في بدر بمنحها الشحنة الأولى من الوقود بعد أن هُجرَت لقرابة نصف عام، وانتظار أهالي المدينة لإعادة افتتاحها.

وباشر صاحب المحطة بتعبئتها وفتح أبوابها، لتشهد المنطقة القريبة منها طوابير طويلة لكن منظمة وسلسة على طول الطريق بالمنطقة، إضافة إلى ازدحام كبير من قبل المواطنين الذين لطالما انتظروا قدوم هذه الشحنة التي كلفتهم الكثير جراء انقطاعها الذي دفعهم لشراء الوقود من السوق السوداء بأسعار باهظة الثمن.

وأجرى منسق لجنة الأزمة للوقود والغاز بالجبل وباطن الجبل أبوالقاسم عبدالله مليحة زيارة مفاجئة لمحطات المنطقة، ومن بينها محطة 331 بدر ليطمئن على سير العمل فيها، وأعرب عن إعجابه بالتنظيم الحاصل من قبل صاحب المحطة.

The post بعد توقفها لعام ونصف.. النائب العام يقرر إعادة فتح محطة وقود 331 في بدر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية